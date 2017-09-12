Со сцены клуба прозвучат песни группы Linkin Park в исполнении латвийских музыкантов. Зрители получат возможность почтить память человека, внесшего существенный вклад в музыкальную культуру начала "нулевых".

В программе примут участие коллективы Nameless Mind, Cellar Cat, Dan Mirsky, Leftover, SEVER, Once Upon, Windlines и DJ Roland. Цена билета - 4 евро.

Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме под Лос-Анджелесом в июле этого года. Ему был 41 год. По данным американских СМИ, Беннингтон покончил с собой. Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей.