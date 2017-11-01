26 ноября в органном зале Латвийской музыкальной академии пройдет очередное развивающее интерактивное занятие для детей 3-8 лет "Приключение кларнета и контрабаса в сказочном лесу", которое многократно оценили маленькие слушатели Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Образовательный цикл детского лектория "Музыкальные инструменты в сказочной стране Пикколо" в этот раз познакомит маленьких рижан с такими популярными джазовыми инструментами, как кларнет и контрабас.

О приключениях этих двух оркестровых инструментов в Сказочном лесу поведает музыка Н.Римского-Корсакова и Н.Паганини, а также джазовые композиции Д.Гершвина, А.Менкена, К.Вайля. Несмотря на то, что эти два инструмента совсем разных темпераментов и стилей исполнения, к тому же абсолютно не похожи друг на друга, они – настоящие друзья и на сцене действуют как слаженный музыкальный механизм. Перед детьми выступят яркие джазовые музыканты, поэтому концерт будет выдержан в лёгком импровизационно-игровом духе: инструменты не только исполнят известные классические произведения, но и будут шутить, разговаривать голосами в разных регистрах и даже разбираться по кусочкам, а в заключении концерта малыши увидят по-настоящему цирковой номер.

Детскими проводниками в веселый мир музыки и сказки будут: музыковед, автор и ведущая детских концертов Мариинского театра Санкт-Петербурга, Ольга Пикколо, а солистами на протяжении всего концерта в этот раз будут признанные артисты Филармонии Джазовой Музыки Санкт-Петербурга, выступающие в различных джаз-клубах, как в России, так и за рубежом - Фёдор Кувайцев и Владимир Козлов.

Концерты-занятия проводятся на русском языке.

Билеты доступны в кассах Bilešu serviss.