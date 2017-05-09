2 июня в рамках фестиваля "Цою 55" в концертном холле Godvil состоится 4-часовой марафон памяти Виктора Цоя.

Концерт пройдет с участием уже полюбившейся латвийским слушателям официальной трибьют-группы "Виктор". Группа родом из города Ош (Кыргызстан), но окончательно сформировалась уже в Санкт-Петербурге в июне 1996 года. Руководителем является экс-директор группы Кино Юрий Белишкин.

В фестивале также примут участие латвийских исполнителей: СЕРЫЙWOLK, "Светочувствительные материалы" (СВЕМА), Тамара Рутковска и группа UpSent, которые представят композиции из ранних альбомов группы "Кино" и песни собственного сочинения.

После концерта состоится afterparty.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.