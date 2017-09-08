7 октября в концертном зале Studio69 пройдёт фестиваль танца на пилоне Pole Emotion 2017.

Танец на пилоне берет свое начало от искусства акробатов и циркачей прошлых лет. Сейчас он развивается как отдельное танцевальное направление и становится все более популярным, благодаря необыкновенной зрелищности. Чемпионаты и фестивали по этому виду танцев проводятся во многих странах мира.

В балтийском фестивале примут участие 60 участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, России, Белоруссии, Польши, Германии, Дании, Нидерландов, Словении и Израиля.

В жюри представлены мировые звезды и спортсмены: Слава Руза (Швеция), Анна Вальфссон (Швеция), Наталья Мещерякова (Россия), Настя Вядро (Россия), Хелена Казакевич (Украина).

Билеты можно приобрести в кассах Bilešu serviss.