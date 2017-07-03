22 сентября в рамках кинофестиваля "Балтийская жемчужина" в Рижском Доме конгрессов состоится nворческий вечер актрисы, режиссера, сценаристки Ренаты Литвиновой.

Известно, что Рената Литвинова представит полную версию своего фильма "Сны Иосифа", посвященного Иосифу Бродскому, а также несколько новых короткометражных фильмов, но сценарий самого вечера и состав его участников актриса предпочла оставить в тайне.

Окруженная особой аурой, элегантная и загадочная – она всегда появляется эффектно. Ей удается уловить суть вещей и событий, тонко почувствовать характеры своих героев. Талантливая актриса, сценарист, режиссер, создавшая такие кинопроекты, как "Последняя сказка Риты", "Богиня: как я полюбила", "Страна глухих", "Зеленый театр в Земфире" и многие другие, она без сомнений является культовой фигурой нашей эпохи.

"Все люди внутри себя имеют шкафчик, в котором стоят тонкие хрустальные стаканы наших иллюзий... Шкафчик открывается, и один стакан бьется внутри себя. Некоторые иллюзии разрушаются постепенно, от встречи к встрече. Как елочные игрушки из стекла, каждый год, одна за другой… Мифы не должны разрушаться, и все же …Я люблю вас всех".

Рената Литвинова