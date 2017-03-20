24 марта на сцене Большой Гильдии с творческим вечером "Пунктиром" выступит Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова, пожалуй, одна из самых ярких, талантливых и загадочных актрис России. Каждый спектакль с участием Чулпан становится событием. И не важно, это классические "Три товарища" или "Три сестры" в постановке Волчек или новаторские "Мамапапасынсобака" и "Гроза" Нины Чусовой, "Голая пионерка" и "Антоний & Клеопатра" Кирилла Серебренникова.

Именно поэтому Чулпан Хаматова быстро стала знаменитой актрисой, получив признание зрителей и коллег по цеху, премии Кинотавра, ТЭФИ и "Золотого орла", "Золотую маску", "Хрустальную Турандот", государственную премию за театральные работы, звания заслуженной, а в конце прошлого года еще и народной артистки России.

Сегодня Чулпан Хаматова – ведущая артистка театра "Современник", играет в "Рассказах Шукшина" Театра Наций, снимается в кино и активно занимается благотворительностью в учрежденном ею фонде "Подари жизнь".

Чулпан Хаматова приедет с творческим вечером, которые дает очень редко. Вечер с названием "Пунктиром" пройдет в формате монолога – посвящения трем любимым актрисам: Ахматовой, Цветаевой и Ахмадуллиной.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.