8 сентября в Риге на сцене Большой гильдии состоится поэтический вечер российской поэтессы Ирины Астаховой.

Ирина Астахова, известная под псевдонимом Ах Астахова, - одна из ведущих российских поэтесс. Она собирает залы в разных городах Украины, России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии.

Лирика Ах Астаховой - лёгкая и одновременно удручающая, простая и глубокая, жизнерадостная и печальная. Это буря эмоций, фантазий, образов, заключенных в одной единственной девушке, способной тронуть целую толпу. Концерт Ирины - это концептуальный перформанс со сменой интонаций, голосов, ролей, костюмов под живое музыкальное сопровождение.

Громко поэтесса заявила о себе в 2011 году, когда опубликовала видео на стихотворение "Тебя хоть там любят?". Именно оно собрало большое количество просмотров и стало популярным в интернете.

а её плечами несколько сборников стихов. Дебютный сборник стихов "Мужская лирика/Женская лирика", вышедший в 2013-ом, соединил в себе две стороны личности поэтессы. В одной из них скрыта хрупкая, нежная и ранимая душа женщины, в другой же таится угловатая, прямая и резкая натура героя-серцееда. В 2016 году Астахова удостоилась награды "Золотая Горгулья" в номинации "лучший арт-проект года".

С выходом сборника "Время сменить маршрут" разом сменилось и настроение стихов – теперь они полны оптимизма, жизненной философии, практических советов, как обрести счастье. На своих выступлениях Ирина рассказывает о поиске и нахождении жизненного пути и делится секретами достижения состояния счастья.

Билеты не творческий вечер поэтессы 8 сентября в Риге в Большой гильдии доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Фото - страничка Астаховой в соцсети "ВКонтакте".