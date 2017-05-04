Прав ли был Райкин, говоря о засилье цензуры? Что стоит за скандалом вокруг оперы "Тангейзер" в Новосибирске? Есть ли место провокации в искусстве? На эти и другие вопросы ответит один из ведущих современных российских театральных критиков - ректор Российского института театрального искусства ГИТИС, член экспертного совета российской национальной театральной премии "Золотая маска" и Общественного совета Министерства культуры России Григорий Заславский, который станет гостем рижского клуба "Культурная линия".

"Мне интересен любой театр. Но я далеко не все готов принять и счесть театром, - говорит Заславский. - Вопрос качества в искусстве является существенным. Возможности искусства - безграничны, но меру знать надо. Любое искусство - это провокация. Любое! Но я в таких случаях вспоминаю фразу американского философа Джона Рёскина, который говорил: "Моя свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос моего ближнего"….

Заславский - один из самых читаемых рецензентов и авторитетных театральных экспертов России. И прежде всего в молодежной среде. На пост руководителя крупнейшего в мире театрального университета он был назначен в ноябре 2016 года. Это назначение вызвало целый шквал противоречивых откликов, но сегодня все эти страсти поутихли - уж слишком много существенного успел сделать новый ректор на своем посту.

Местным театралам представится замечательная возможность побеседовать с гостем на самые разные волнующие и может быть даже щекотливые темы, связанные с современным театром.

Встреча состоится 8 мая, в 19.00 в конференц-зале отеля Tallink. Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: kulturaslinija@gmail.com.

Григорий Заславский приезжает в Ригу в рамках международного фестиваля дипломных спектаклей театральных вузов Stanislavsky.lv, который 10 и 11 мая будет проходить на сцене Дома Москвы.