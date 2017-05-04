"Мне интересен любой театр. Но я далеко не все готов принять и счесть театром, - говорит Заславский. - Вопрос качества в искусстве является существенным. Возможности искусства - безграничны, но меру знать надо. Любое искусство - это провокация. Любое! Но я в таких случаях вспоминаю фразу американского философа Джона Рёскина, который говорил: "Моя свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос моего ближнего"….
Заславский - один из самых читаемых рецензентов и авторитетных театральных экспертов России. И прежде всего в молодежной среде. На пост руководителя крупнейшего в мире театрального университета он был назначен в ноябре 2016 года. Это назначение вызвало целый шквал противоречивых откликов, но сегодня все эти страсти поутихли - уж слишком много существенного успел сделать новый ректор на своем посту.
Местным театралам представится замечательная возможность побеседовать с гостем на самые разные волнующие и может быть даже щекотливые темы, связанные с современным театром.
Встреча состоится 8 мая, в 19.00 в конференц-зале отеля Tallink. Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: kulturaslinija@gmail.com.
Григорий Заславский приезжает в Ригу в рамках международного фестиваля дипломных спектаклей театральных вузов Stanislavsky.lv, который 10 и 11 мая будет проходить на сцене Дома Москвы.