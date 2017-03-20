Московская галерея "Тотибадзе" Центра современного искусства "Винзавод" представляет в Риге грузинскую художницу Туту Киладзе из Тбилиси. Серия картин под названием "Города, в которых я никогда не бывала" создана специально для выставки в галерее Astronauts.

Молодая грузинская художница Туту Киладзе окончила грузинскую Академию художеств в 2005 году. Результатом ее 12-летнего творчества стали более десяти выставок по всему миру - от Вены до Иерусалима, от маленьких домашних галерей до Русского музея. Секрет ее успеха в неподдельной искренности мира, который она создает - в этом мире хочется жить каждому. Казалось бы, ее живописная манера проста, но если внимательнее приглядеться к переходам теней, бликам и палитре, станет ясно: перед нами художник, впитавший все многообразие мировой культуры и при этом удивительным образом сохранивший национальные традиции грузинской живописи.

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Выставка в Риге, которую представляет куратор московской Totibadze Gallery Марина Цурцумия, называется "Города, в которых я не бывала" и состоит из 20 небольших картинок вымышленных пейзажей. Пейзажи эти, составленные вместе как пазл, создают витрину идеального мира, который мы, возможно, видели в своих самых счастливых снах. И уже только поэтому нужно прийти и посмотреть на эту выставку.

Выставка проходит с 24 марта по 23 мая в галерее Austronauts (ул. Миера, 4), открыта - со вторника по субботу.