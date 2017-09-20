Организуемая культурно-художественным издательством Arterritory.com выставка "Мечты и драмы" (Dreams and Dramas), которая пройдёт с 7 октября до 6 ноября в новом художественном центре ZUZEUM (ул. Лачплеша, 101), станет самой масштабной репрезентацией современного искусства Израиля в странах Балтии. Куратор выставки – живущий в Тель-Авиве философ, преподаватель Академии искусства и дизайна имени Бецалеля в Иерусалиме Рой Бранд. На выставке будут представлены 14 широко известных израильских художников.

Выставка "Мечты и драмы" – это полное жизни повествование о сегодняшнем Израиле. О его радостях и бедах, о больших мечтах и тихих драмах. "Я не знаю – к счастью или к несчастью, но для Израиля особенно характерным параметром является интенсивность, а искусство и культура – одновременно соучастницы и отражения этого. Нас окружает мифическая и обыденная смесь суровой реальности и высоких идеалов, насыщенная сегодняшними конфликтами и прошлыми травмами", – говорит куратор выставки Рой Бранд.

Выставка представляет целое поколение израильских художников – авторов, которые ищут новые способы того, как, выступая против общепринятых параметров логики, нормы и хорошего вкуса, осуществить свои идеалы.

В экспозицию будет включена работа заслужившей международное признание израильской художницы Сигалит Ландау "Соляная невеста" (созданная в сотрудничестве с Йотамом Фромом), которая год назад стала настоящей сенсацией не только в масштабе мирового искусства, но и в среде социальных сетей. В рамках проекта художница на два месяца погрузила в воды Мёртвого моря одежду начала ХХ века, фиксируя на фотографиях процесс её кристаллизации.

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Можно будет увидеть также работу живущего в настоящее время в Берлине израильского художника Эреза Израэли "Голова террориста". Израэли известен приверженностью к таким темам, как ощущение потери в контексте идентичности Израиля и эпохи постхолокоста в Европе.

Foto: Publicitātes foto

В свою очередь, художник и исследователь Дор Гуэз, ведущий своё происхождение от палестинских христиан и тунисских евреев и выставлявший свои работы на более чем 30 персональных выставках по всему миру, а также во многих международных групповых экспозициях и биеннале, будет представлен на выставке в Риге видеоработой "Сабир" – возникающей на фоне поэтичного захода солнца в Яффе очень личной историей, в которой сплелись прошлое и настоящее, еврейская и арабская культуры.

Важной составной частью выставки "Мечты и драмы" станет и каталог экспозиции, который не только послужит важным дополнением к выставке, но и станет одновременно самодостаточным изданием, с помощью которого можно познакомиться с ментальной и эмоциональной многослойностью современного Израиля. Среди его соавторов находится и израильская художница комиксов Тамара Блуменфельд, и автор журнала The New Yorker Рут Маргалит. Автор дизайна каталога – художник Кришс Салманис.

Одновременно с этим проектом издательство Arterritory.com заявляет о себе как о продюсере выставок современного искусства, в фокусе внимания которого находятся яркие и значительные явления и процессы в этой сфере.