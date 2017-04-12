17 апреля в Happy Art Museum открывается выставка работ студии художественной мозаики Вадима Эглитиса-Верника "От римского бестиария к византийской иконе".

В экспозиции будут представлены новые работы выполненные по эскизам мозаик виллы Дель-Казале.

Древнеримская вилла построена в первой четверти IV века н. э. и расположена примерно в 5 км от города Пьяцца-Армерина на Сицилии. Вилла была центральной усадьбой крупного поместья и представляет собой одно из самых роскошных строений подобного рода. Известна в первую очередь благодаря прекрасно сохранившимся мозаикам, украшающим почти каждую комнату. Эти мозаики являются одной из богатейших коллекций древнеримского искусства и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставка будет работать до 5 мая без выходных, время работы с 13:00 до 21:00. Вход свободный.