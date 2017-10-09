C 27 октября по 23 ноября в Рижском Доме конгрессов будет представлена выставка "Современное классическое турецкое искусство". Мероприятие пройдет в рамках ежегодного международного фестиваля восточного искусства и музыки "Rumi Fest".

Выставка организована в сотрудничестве с центром культуры и искусства "Destegül Güzel Sanatlar Merkezi" (Турция) под руководством выдающегося мастера каллиграфии Али Кемаля Какан (Турция). Destegül - центр культуры и искусства, расположенный в Конье (Турция) и обобщающий различные направления восточного искусства — орнамент, миниатюра, каллиграфия, эбру, изделия из керамики, дерева и роспись.

На выставке в Риге будет представлено 75 художественных работ, часть из которых являются предметами из частной коллекции центра. Среди них, впервые в Латвии можно будет увидеть серию уникальных миниатюр, а также работы тончайшей резьбы по дереву и керамические изделия с филигранной росписью. Также на выставке можно будет ознакомиться с традиционной восточной каллиграфией и увидеть шедевры техники эбру.

Вход на выставку бесплатный.