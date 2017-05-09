14 мая в рижских культурных центрах и церквях пройдет множество концертов и мероприятий, посвященных Дню матери. Многие культурные события, намеченные на конец недели, также приурочены и к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Вход на все праздничные мероприятия бесплатный.

В субботу, 13 мая, в Рижском центре югендстиля пройдут театрализованные экскурсии. А 14 мая в музее организуют концерт "Я – для своей мамочки", в котором примут участие воспитанники 1-й Рижской музыкальной школы им. Я. Мединьша и концертмейстер Санта Пуриня.

В воскресенье, 14 мая, концерт пройдет во Дворце культуры "Зиемельблазма". Ансамбль народного танца Zelta sietiņš даст концерт "Pavasari gaida viņa, visa dzīva radībiņa", а артисты Гинт Анджанс, Иева Акуратере, Гинта Криевкална, Варис Ветра, Март Кристиан Калниньш, Резия Калниня, Ольга Раецка, музыкальное объединение Vintāža и ансамбль Dzeguzīte выступят на концерте "Моя история" ("Mans stāsts").

В культурном центре "Малая гильдия" состоится концерт "Sirdspuksti", на котором выступят солистка Айя Витолиня, пианист Роман Вендиньш и саксофонист Давис Юрка.

Слушателей ждут и на концерте группы Zāle, который пройдет в культурном центре "Иманта", а также на концерте Карлиса Казакса "Sirsnīgais miers" в культурном центре "Ильгюциемс".

Праздничный концерт с участием Эвиты Пехлаки и вокального ансамбля Дворца культуры ВЭФ "Poppy" состоится в помещениях на Бривибас гатве, 266.

Праздничные мероприятия пройдут не только в культурных центрах, но в и церквях. В Домском соборе состоится концерт "Uzzied eņģeļu koks", в котором примут участие ансамбль скрипачей и симфонический оркестр музыкальной школы Павула Юрьяниса и камерный хор Cantus. Вход на этот концерт за пожертвования. В свою очередь в церкви Св. Петра выступит смешанный хор Domino под управлением дирижера Эдуарда Фисковича на концерте "Satikšanās".