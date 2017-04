В Риге с хитами Accept выступит Удо Диркшнайдер

Foto: Publicitātes foto

8 ноября в концертном зале Palladium в рамках тура Back To The Roots Part II выступит Удо Диркшнайдер - экс-вокалист группы Accept. Удо исполнит Metal Heart, Princess Of The Dawn, Balls To The Wall и другие хиты. В 2-часовую программу вошли лучшие песни, созданные во время сотрудничества Диркшнайдера и Accept.