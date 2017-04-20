8 ноября в концертном зале Palladium в рамках тура Back To The Roots Part II выступит Удо Диркшнайдер - экс-вокалист группы Accept. Удо исполнит Metal Heart, Princess Of The Dawn, Balls To The Wall и другие хиты. В 2-часовую программу вошли лучшие песни, созданные во время сотрудничества Диркшнайдера и Accept.

Сам Удо, который выступит в Риге с группой Dirkschneider, говорит, что после этого тура он никогда и ни при каких обстоятельствах больше не споет ни одну из песен периода Accept: "Конечно, я знаю, что люди любят слушать эти песни с моим голосом, но я хочу что-то закрыть. Закрыть, как книгу, и сказать: "Отлично, но это все. Я ее прочел". В жизни наступает момент, когда ты должен что-то завершить. Я хочу закончить все, что связано с Accept".

В конце 70-х и начале 80-х мир узнал его как соучредителя и солиста группы Accept. Ряд самых ярких хитов Accept был создан именно с Диркшнайдером, но во второй половине 80-х их пути разошлись, после чего Удо создал группу U.D.O., с которой записал в общей сложности 15 альбомов.

Back To The Roots Part II - это результат огромной отзывчивости поклонников. Когда осенью 2016 года закончилось предыдущее турне Back To The Roots, Удо и его команда получили множество писем с призывами продолжить. Вдохновленные успехом и страстной отзывчивостью музыканты Dirkschneider решили, что поклонники заслуживают еще один шанс услышать самые востребованные композиции.

Билеты на концерт доступны с 20 апреля в сети Biļešu serviss, стартовая цена - 25 евро.