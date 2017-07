5 октября в Риге в "Доме конгрессов" в рамках концертного турне "Born Free Tour" выступит легендарный Голливудский актер Роберт Дави вместе с пианистом оркестра Френка Синатры Рэнди Валдманом и известным барабанщиком Давидом Туллем.

В юношестве Роберт учился у многих вокальных учителей высокого уровня, включая легендарных Тито Гобби и Сэмуэля Марголиса, а в последнее время у признанного вокального учителя Гэри Катаны.

Роберт Дави известен как один из популярных "плохих парней" Голливудских фильмов, получил уважение и признание от своих поклонников, критиков и выдающихся музыкальных деятелей, благодаря своему проникновенному пению. Последняя роль в актерской карьере Роберта Дави – роль в последней части франшизы "The Expendables 3", продемонстрированной в 2014 году.

У Дави - широкий спектр ролей начиная от незабываемого злодея Френка Санчеза – Колумбийского наркобарона в фильме Бондиниады "License to Kill" (признан лучшим злодеем Бонда), заканчивая особенными ролями в фильмах "The Goonies", "Die Hard", "Kill the Irishman", "The Iceman", а также в сериалах "Profiler" и "Stargate: Atlantis".

Дави снимался в кино в более чем в ста ролях Голливудских фильмов и многочисленных телепрограммах. Первое появление Роберта Дави на экране было вместе с Френком Синатрой в телевизионном фильме "Contract on Cherry Street". В то время и началось его сотрудничество и дружба с легендарным певцом. Поэтому в карьере Роберта Дави неиссякаемый репертуар Френка Синатры переплетается с золотой классикой американских песен.

Шоу Роберта Дави в большей мере театрализированое представление, где на большом экране появляется Френк Синатра в различных образах, а на сцене находится бар, на котором стоит бутылка любимого напитка Синатры - "Jack Daniels" и два стакана. Это как диалог между двумя старыми друзьями – Дави и Синатрой, который выражается в музыке.

Как сказал знаменитый Голливудский актер Мики Рурк: "Есть много парней, которые пытаются достичь с помощью музыки того, что сделал Синатра, но у Дави это получается ближе к подленнику, в то же время он остается верен себе. Очень стильная музыка в духе олдскул".

Роберт Дави уже был в Риге, популяризируя свой альбом "Davi Sings Sinatra: On the Road to Romance".

Билеты на выступление Дави 5 октября в Риге в "Доме конгрессов" доступны в сети "Bilešu Serviss" и в интернете.