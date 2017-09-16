28 октября в Риге в Доме Москвы с новой программой "Любовь и страсть" выступит пианист-виртуоз из Санкт-Петербурга Олег Вайнштейн. Прозвучат произведения Бетховена, Чайковского и импровизации в духе XIX века.

Вайнштейн родился в Ленинграде в 1978-м. Начал заниматься музыкой с 5 лет. С отличием окончил в 2002-м Санкт-Петербургскую Госконсерваторию имени Н.А.Римского-Корсакова. В качестве солиста участвовал в спектаклях Мариинского театра под управлением В.А. Гергиева. Совмещает концертную деятельность с педагогической работой в Санкт-Петербургской консерватории и в ее музыкальном колледже. В 2010-м был удостоен премии правительства Санкт-Петербурга "Надежда России" в номинации "преподаватель".

Уже стало традицией, что на концертах Олега Вайнштейна зрители становятся соавторами программы. Он напомнит, как чаще всего проходили концерты в XIX веке, когда среди непременных умений пианиста должна была быть и импровизация. В ту пору публика подавала музыканту записки с темами для импровизаций. Каждый посетитель концерта Вайнштейна сможет в качестве заказа дать пианисту музыкальную тему для импровизации – любую мелодию, от классики до популярных хитов. Для этого в зале будет стол с бумагой и ручками.

"Любой исполнитель, только лишь соприкасаясь со своей профессией, со временем начинает понимать, что кроме нашего физического мира существует еще какой-то другой", - убежден пианист.

"Наша профессия, само искусство музыки это доказывает. Исходя только из физического понимания гармонии, понимания звука, как колебания воздуха, невозможно объяснить степень воздействия, которое хороший исполнитель или гениальная музыка оказывают на людей. Физически это объяснить невозможно.

Непонятно, почему до сих пор люди идут на "живые" концерты классической музыки, тогда как можно поставить идеальную запись у себя дома, и слушать сколько угодно. Но люди идут, потому что есть эта необъяснимая струна, на которой общаются хорошие исполнители, чья музыка доходит до сердец. Каждый музыкант со временем понимает, что существует некая нематериальная материя. Он просто упирается в это. А дальше у каждого свои поиски, и свои ответы", - полагает Вайнштейн.

Ощутить это сможет каждый слушатель, пришедший на концерт российского пианиста 28 октября в Дом Москвы. Не только потому, что Олег Вайнштейн способен играть с потрясающей силой убеждения, но и потому, что вы услышите прекрасную музыку Людвига ван Бетховена и Петра Ильича Чайковского "Аппассионату" и "Лунную сонату", фрагменты из балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица".

Фото - пресс-служба организаторов концерта.