18 декабря в Риге в Доме Конгрессов с новым 3D-шоу "Музыкальная терапия" выступит "король эпатажа и мистер экстравагантность" российской эстрады Сергей Пенкин.

Сергей Пенкин — один из тех артистов, которые проявляют себя именно в живом концерте. Манящий диапазоном в 4 октавы голос певца занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Сергей Пенкин исполняет западные эстрадные шлягеры, шедевры мировой классики в современных аранжировках, поп-композиции и многое другое.

Концерты Сергея Пенкина всегда яркие и зрелищные, оформлены с изяществом и вкусом. Новая программа уникальна даже на их фоне: каждая песня выстроена с определенным видеоартом, подобранной палитрой световых эффектов, созданы динамические конструкции с экранами, которые создают эффект присутствия 3D mapping.

Зрители окажутся свидетелями фантастической истории, в первом отделении побывав в райском саду, во втором - в старом Лондоне, а затем - в древнегреческом амфитеатре. В одном из номеров Пенкин будет исполнять песню, погрузившись в огромный аквариум.

Каждый номер шоу "Музыкальная терапия" - маленький спектакль. На концерте прозвучат хиты "Feelings", "Дождь осенний", "В другую весну", "Призрак оперы", "Памяти Карузо", "Ария мистера Х", а также новые песни.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.