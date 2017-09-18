4 ноября в клубе Melnā Piektdiena выступит Слава КПСС, он же Гнойный - победитель рэп-баттла с Оксимироном, он же Вячеслав Карелин.

Вячеслав Карелин (настоящая фамилия Машнов), рэпер, грайм-исполнитель, приверженец панк-культуры, лидер движения "Антихайп ренессанс". Также имеет псевдонимы Гнойный, Соня Мармеладова, Кирилл Овсянкин, Бутер Бродский, Валентин Дядька - разные по характеру проекты Вячеслав выпускает под разными именами.

Родился 9 мая 1990 года в Хабаровске (27 лет). Постмодернист. В школьные годы будущий рэпер вместе с друзьями рисовал мультфильмы, позже торговал психологическими тестами на компакт-дисках, работал в сотовых компаниях и в аквапарке, а также увлекался панком.

Слава КПСС - самый дикий, едкий и амбициозный российский баттл-рэпер.

Дмитрый Быков о Славе КПСС:

"Он начитанный человек, и рифма у него превосходная. И он замечательно владет техникой рэпа… это грубый, переходящий на личности человек. В чем особая прелесть этого жанра: они действительно не импровизируют. Он запоминает огромные простыни текста наизусь, и это, конечно, свидетельствует и о великолепных данных чисто ментальных, и о высочайшей концентрации...".

Пресса о Славе КПСС:

"Участник объединения "Антихайп" сегодня хайпит, как мало кто еще. Образ "мамкиного нигилиста", бесцеремонное отношение к соперникам (да и вообще ко всему, что тем дорого и свято) и злые насмешки расположили к нему как фанатов баттлов, так и просто слушателей, любящих конфликт и провокацию".

Слава КПСС о себе:

"Главная музыка в мире сейчас хип-хоп. Это новая авторская песня. Любой может делать хип-хоп, даже такой уе*ан, как я";

"В данный момент я — король рэпа";

"Раз к чему-то приковано ваше внимание, все думают, что это — что-то пи*датое, а это не так";

"И я как змея, мой яд — рифма, хайп и ямб!";

"На твой пушкинский язык найду язык Платонова".