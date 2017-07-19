Мероприятие Young International Opera Stars пройдет 29 августа в Латвийской национальной опере в рамках "Балтийских музыкальных сезонов". Молодые оперные звезды выступят в сопровождении симфонического оркестра ЛНО под управлением дирижера Мартиньша Озолиньша.

Участниками Гала-концерта станут десять солистов из разных стран мира, являющихся стипендиатами Фонда "Sic itur ad astra (SIAA)-foundation" ("Так идут к звездам!"), основанного в княжестве Лихтенштейн. Основной задачей этой Организации является разносторонняя поддержка талантливых оперных певцов, в том числе проведение концертов с выдающимися дирижерами и симфоническими оркестрами на ведущих мировых площадках.

Мероприятия Фонда уже проходили на сценах Немецкой оперы в Берлине (2015), Дома Моцарта в Вене (2016), в Большом зале Московской государственной консерватории (2017). В 2016 году состоялся Гала-концерт стипендиатов в программе известного музыкального фестиваля в Пальма-де-Майорка "Festival Musica Mallorca".

Многие обладатели стипендий "SIAA-foundation" выступают сегодня в лучших оперных театрах. Например, мексиканский тенор Диего Сильва приглашен "Метрополитен-Опера" в сезоне 2016/2017.

Среди участников Рижского концерта лауреаты таких известных оперных конкурсов, как "Опералия" Пласидо Доминго, конкурса ВВС "Кардиффские голоса" и других. В Гала-концерте примут участие солисты различных европейских оперных театров, которые порадуют зрителей исполнением классики – известных арий и произведений Д.Верди, В.А.Моцарта, В.Беллини, Д.Россини, Ж.Бизе, Г.Доницетти, Д.Пуччини, И.Штрауса и других.