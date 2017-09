11 октября в Риге в Доме конгрессов выступит гитарист Эстас Тонне. Начало концерта-медитации "Преображающая вода. Очищение океана начинается с одной капли" - в 19.00.

О Воде можно писать бесконечно. Древние культы и обряды обращаются к воде, как к одной из самых важных стихий и первооснов жизни. Научные открытия последних десятилетий раскрывают живую природу воды и связь её с космосом.

У каждого своё восприятие воды, основанное на знаниях и интуиции. Поэтому мы оставим наш слоган без комментариев, приглашая зрителей закрыть глаза и последовать туда, где "Очищение океана начинается с одной капли". Продолжить это путешествие мы сможем все вместе в городах и странах, через которые пройдёт наш тур посвященный преображающей и возрождающей силе Воды.

Эстас Тонне – музыкант, обладающий яркой и мощной выразительной силой, музыкант, для которого музыка является не целью, а средством, освобождающим человеческие возможности к познанию как самих себя, так и окружающей реальности.

Путешествуя, Тонне часто находил себя в проявлениях той или иной культуры, но никогда не отождествлял себя ни с одной из них, предпочитая свободу и культурное разнообразие мира. Его музыка является отражением разных художественных приёмов. Классическая структура, техника фламенко, цыганские корни, особенности латиноамериканской традиции, электроника, почти незаметно перетекающие из одного в другое, преподносят сюрпризы в каждом выступлении.

Всё это эмоциональное великолепие, проникая через наше восприятие, может оказаться не только сильным эстетическим переживанием, но и мощным пробуждающим началом к иному пониманию мира и собственной личности.

Джозеф "Пепе" Данза — новый феномен современного поколения музыкантов, которые преодолевают географические и музыкальные границы вследствие глубокого изучения традиционных культур Запада и Востока. Пепе, уроженец Уругвая, жил, обучался и выступал как в Латинской Америке, так и в США, Европе, Азии, Японии, Африке и Индонезии. Многие называют его "Воплощением Музыки Мира" и "Экстремальным Мульти инструменталистом". В его музыкальном инструментарии до 300 различных видов, собранных со всего мира — от перкуссии и духовых до струнных и почти неизвестных, а также необычных уникальных инструментов, сделанных специально для него.

Данза был номинирован на многочисленные награды как исполнитель, композитор и продюсер, включая премию ДЖЕССИ 2009 года, как музыкально-театральный композитор. В мировых турне он делил сцену с такими именитыми музыкантами как Ани ДиФранко, Симфонический Оркестр Ванкувера, Том Джонс, Дэвид Линдли. Был непосредственным учеником Далай Ламы. Помимо широкой музыкальной деятельности, Данза преподает медитацию, дзен, дзен-буддизм и гармонично сочетает эту деятельность через работу с голосом, мантрами и целительство звуком.

Нетанель Голдберг - певец из Израиля, обладающий очень редким голосом (контртенор) и творящий сразу в нескольких измерениях - древние вокальные техники ближнего востока, мировая поэзия и стихи, которые Нетанель сочиняет прямо непосредственно здесь и сейчас.

Родившись в семье кантора, Нетанель рос в традициях молитвенных песнопений, а в возрасте восьми лет уже сам стоял у бимы в синагоге и пел. Последние восемь лет Нетанель Голдберг развивает собственное пространство, где импровизирует с вокальной культурой древнего востока, читает поэзию, часто в процессе живого исполнения творит собственную, практикует альтернативные молитвы и исцеляющее пение.

В 2012 году Голдберг стал вокалистом группы "Sumsum Gypsy Troupe", с которой гастролирует в Европе, Израиле и Австралии. Он также является создателем и музыкальным продюсером проекта "Come however you are" изучающего историю и творчество великого суфийского поэта Джалаладдина Руми.

Длительность выступлений Эстаса Тонне также не укладывается в заранее определённые рамки - музыкальные путешествия с ним всегда длятся больше полутора часов, а самым продолжительным выступлением был пятичасовой концерт-медитация на фестивале "Gara Vasara" в Латвии.

Билеты можно приобрести в кассах "Biļešu serviss".

Фото - пресс-служба организаторов концерта.