20 октября в Риге состоится двухчасовой концерт популярного проекта Riga Stand Up.

В концерте примут участие 6 опытных юмористов из Санкт-Петербурга, в том числе специальный гость – Антон Борисов, участник телепроектов "Ленинградский stand-up", "Stand Up Petersburg", "Убойная Лига", "Comedy Баттл", "Смех без правил", "Большая разница".

Со своими лучшими программами выступят и несколько латвийских комиков.

Проекту Riga Stand Up исполнилось полтора года. С февраля 2016-го состоялось 7 больших отчётных концертов Riga Stand Up, 4 юмористических соревнования Riga Comedy Battle, а также более 50 "открытых микрофонов", в которых мог принять участие любой желающий и где артисты проверяли свой новый материал. В общей сложности, в проекте уже приняло участие более 50 стэндап-комиков из Риги, Елгавы, Даугавпилса, Вентспилса, Вильнюса, Минска, Киева, Одессы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Ташкента.