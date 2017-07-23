8 ноября в Таллине и 9 ноября в Риге Венский Филармонический Штраус-оркестр даст концерты с классической программой лучших мировых шедевров.

Венский Филармонический Штраус оркестр - жемчужина венского музыкального мира и вечный хранитель венской музыкальной традиции. В основном репертуаре оркестра - Гайдн, Брамс, Моцарт и оба Штрауса -

отец и сын. Продвижение венского музыкального наследия за пределы

Австрии оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на

высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией

известных композиций.

Венский Филармонический Штраус оркестр успешно гастролирует по Европе и миру. Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие

музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне. Коллектив активно сотрудничает с зарубежными

музыкантами - как в Австрии, так и за ее пределами, а также постоянно

участвует в культурных проектах в разных странах.

Дирижер - Андраш Дик родился в Будапеште, где учился игре на фортепиано и композиторскому искусству в профессиональной музыкальной средней школе им. Б. Барток, после чего окончил Академию музыки им. Ф. Листа в Будапешт.

С 1985 по 1991 год Андраш Дик возглавлял Шальготарьянский Симфонический Оркестр (Венгрия) и был главным дирижером Дунайского симфонического оркестра с 1991 года. В 1995 году Дик на Международном дирижерском конкурсе был назван одним из лучших дирижеров Венгрии

С 2000 года Андраш Дик был одним из ведущих приглашенных дирижеров в

известной серии концертов "Салют, Вена", имеющей официальное разрешение от Вены на проведение в рамках новогодних концертов в США и Канаде. Потом был приглашен вновь дирижером Чикагского Филармонического оркестра. Маэстро Дик регулярно выступает в качестве приглашенного дирижера в Финляндии, Словакии, Германии, Швейцарии, Испании, Израиля, Австрии, Мексике, Болгарии.

В 2006 году Андраш Дик был приглашен в знаменитый Мьюзикферейн

(Вена) в качестве дирижера Венского Моцарт Оркестра и с тех пор стал

постоянным приглашенным дирижером этого знаменитого оркестра. За международный вклад в развитие музыкальной культуры в 2004 году был награжден в Венгрии престижным орденом рыцарского креста Республики.