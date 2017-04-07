12 апреля в рижском Доме Конгрессов выступит один из великолепнейших виртуозов игры на акустической гитаре Томми Эммануэль.

Рижанам предоставится редкая возможность увидеть и услышать на концерте легендарного представителя техники пальцев (fingerstyle). Доведенная до совершенства техника игры Томми Эммануэля, его виртуозность, душевность, энергетикa и сценическое шоу захватывают зрителя.

Томми Эммануэль начал играть в возрасте 4 лет, когда его взять гитару в руки вдохновил другой виртуоз игры на гитаре, покойный Чет Аткинс. Свою профессиональную карьеру он начал в 6 лет. За все эти годы Эммануэль своим талантом завоевал не только родную Австралию, но и миллионы поклонников на всех континентах.

Сам Томми свою манеру игры называет просто – стилем пальцев. Это значит, что гитарист играет на инструменте одновременно и сопровождение, и мелодию (похоже на то, как пианист играет на фортепиано). Гитарист одновременно является и барабанщиком, и с ловкостью перебрасывается с гитары на барабан, не теряя ритма и потока песни.

Во время своей карьеры Томми Эммануэль выступал с такими музыкантами как Чет Аткинс, Эрик Клэптон, Сэр Джордж Мартин, Хэнк Марвин, Джо Уэлш, Стиви Уондер, Нуки Эдвард из The Ventures, Лесс Пол, Кит Урбан, с Лексингтонским, Дортмундским и Западноавстралийским симфоническими оркестрами, играл на заключительной церемонии Олимпиады-2000 в Сиднее.

С 1984 года Томми Эммануэль многократно получал различные музыкальные награды и титулы лучшего гитариста как в родной Австралии, Grammy, так и за рубежом.

Билеты на концерт в Риге можно приобрести в кассах Biļešu serviss.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.