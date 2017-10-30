13 марта 2018 года в Риге в Доме Конгрессов состоится творческий вечер известного российского тележурналиста Владимира Познера.

Его называют "классиком", "эталоном", "абсолютной величиной" современной тележурналистики. Каждая его передача – событие, каждое выступление расхватывается на цитаты, его высказывания о профессии становятся "формулами" для журналистов, его оценка действительности – формирующей сознание современников.

"Я действительно считаю, что более сильного интервьюера, чем я — по крайней мере, на телевидении — нет. Наверняка будет, но пока не видно. И да, я смотрю на профессию как на спорт. Там, где я выиграл — я выиграл и горжусь этим. Возможно, кого-то это задевает. Так пусть добьется большего — я пожму ему руку и признаю поражение", - говорит Владимир Познер.

В Познере интересно и удивительно все: история его семьи, путь в профессию, общественные, политические и чисто человеческие взгляды, его (постоянно подчеркиваемая!) "нерусскость" при всем невероятном влиянии современный российский контекст.

Владимир Познер – человек, не скрывающий своих взглядов, не подбирающий "удобные" слова, честно и открыто говорящий то, что думает. Интеллектуал, блестящий собеседник, время в разговоре с которым летит незаметно, обладающий уникальной харизмой и обаянием.

Творческая встреча – это возможность задать вопрос человеку, который беседовал практически со всеми известными политиками, экономистами, мыслителями, прочими знаменитыми личностями, со всеми теми, кто уже вошел в историю или пишет ее сейчас.

В предыдущий раз Владимир Познер приезжал в Ригу в марте этого года, а тема того творческого вечера называлась "Противостояние Востока и Запада". Подробнее о последней встрече популярного российского телеведущего с рижанами (в Доме конгрессов был аншлаг) можно почитать здесь.