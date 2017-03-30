Сегодня в Доме Москвы пройдет открытие XX юбилейного международного фестиваля детских и молодежных театров "Русская классика в Латвии", в котором примут участие 32 театральных коллектива из России, Латвии, Литвы и Эстонии. Фестиваль продлится до 8 апреля.

Латвию представят не только рижские театральные студии, но и коллективы из Даугавпилса, Лиепаи и Вентспилса. Из Литвы и Эстонии приедут сразу несколько коллективов, некоторые из которых уже не первый год заслуженно получают самые высокие оценки жюри и теплый отклик публики.

В этом году Россию представят победители и лауреаты престижных международных конкурсов: театр "Класс-центр" (Москва), театральная студия "Подмостки" (Санкт-Петербург), театр-студия "Перемена" (Соликамск), театр современного искусства "Этти Детти" (Красноярский Краевой Дворец Пионеров), театр "ЖиваяШляпаТеатр" (Нягань), театр-студия п/р А.Гончарука (Омск).

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Около 10 000 зрителей познакомятся с работами молодых артистов и режиссеров. Будут представлены спектакли по произведениям русских классиков: Пушкина, Гоголя, Чехова, Чуковского и других. Фестиваль не обойдет стороной и мировую классику.

Главные задачи фестиваля "Русская классика в Латвии" - развитие театрального движения среди детей и молодежи Латвии, сохранение интереса школьников и студентов к русской классической литературе, поддержка русского языка и культуры в Латвии и за рубежом, развитие международного сотрудничества в области культуры, искусства и образования.

Торжественное открытие XX юбилейного международного фестиваля детских и молодежных театров "Русская классика в Латвии" состоится 30 марта 2017 года в 18.30 в рижском Доме Москвы. С полной программой фестиваля, который будет проходить с 30 марта по 8 апреля, можно ознакомиться здесь.