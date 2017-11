8 декабря в клубе Melnā Piektdiena выступит "Нейромонах Феофан", а 16 декабря на сцену поднимется диджей, продюсер и музыкант Zardonic. Артистов объединяет одна сценическая особенность - оба они скрывают свои лица.

8 декабря гостей будет ждать абсолютно новое шоу от "Нейромонаха Феофана" с живыми барабанами, трубачами, спецэффектами. Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода.

Особенность музыки Феофана - это соединение русских народных мотивов и Drum 'n' Bass. На данный момент "Нейромонах Феофан" выпустил три альбома, которые попали в топ-10 продаж Itunes и Google Play на территории России. Ригу исполнитель посетит в поддержку недавно выпущенного альбома.

Foto: Publicitātes foto

16 декабря в клубе Melnā Piektdiena второй раз выступит мульти-инструменталист из Венесуэлы Zardonic. Zardonic – как пишет о нем музыкальная пресса, это "эпатажный образ и бешеная энергетика вперемешку с самыми драйвовыми ритмами и отголосками метала". В его музыке вы найдете отголоски Nine Inch Nails, Rammstein, Nirvana, Sepultura, Cannibal Corpse, Gorgoroth, The Berzerker, Celldweller, Black Sun Empire, Blue Stahli, State of Mind. Также в концерте примут участие гости из Эстонии: Digital Digital [Live Drum 'n' Bass] и DJ Zayatc.

Билеты можно приобрести на www.ticketshop.lv, в продаже доступны всего 450 билетов.