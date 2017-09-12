23 сентября в кинотеатре Cinamon пройдет первый русско-латышский юмористический Comedy Battle.

Мероприятие пройдёт в формате дружеского соревнования между лучшими комиками Латвии, говорящими как по-русски, так и по-латышски. Местом проведения мероприятия станет большой зал кинотеатра Cinamon, вмещающий порядка 250 зрителей. Несмотря на дружеский характер состязания, участники будут соревноваться за вполне реальные призы от спонсоров и партнёров проекта. Определять победителей будет жюри, состоящее из латвийских знаменитостей, которое также будет двуязычным, для соблюдения объективности.

Немного об участниках противостояния. Русскоязычный юмористический проект Riga Stand Up стартовал в феврале 2016-го года. На данный момент в его активе более 60 открытых микрофонов, юмористических вечеров и гостевых выступлений, 7 больших концертов с участием звёзд телеканала ТНТ и 3 открытых чемпионата Латвии по юмору.

Противостоять им будет объединение комиков Comedy Latvia. Проект существует уже 3 года. В числе заслуг Comedy Latvia – огромное количество выступлений во всех уголках нашей страны, в том числе на фестивале Positivus, а также яркое шоу Ralfa Eilanda Cepiens и организация концертов англоязычных комиков в Латвии.

Всего ожидается участие 10 комиков – по 5 от каждого комедийного объединения. Ведущих будет двое – они также будут представлять каждый свою сторону.

Зрителей, в свою очередь, ожидает не только интрига соревнования и разнообразный юмор, но также специальные подарки, розыгрыши и сюрпризы.