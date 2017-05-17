21 мая в церкви св. Павла впервые в Риге прозвучит Концерт для органа и струнных русского композитора, основоположника московской органной школы Александра Федоровича Гедике.

Это первое произведение в жанре концерта, созданное в русской композиторской школе. При создании Концерта Гедике ориентировался на французский орган Аристида Кавйе-Коля, установленный в Большом зале Московской консерватории. И сам орган и масштабы одного из главных российских концертных залов требовали большого струнного оркестра, приближенного к симфоническому. Церковь св. Павла гораздо скромнее по объему и в ней установлен не такой большой орган, как в Москве. Поэтому организатор концерта, органистка Елена Привалова-Эпштейн решила ограничиться приглашением струнного квартета.

Музыканты также исполнят самый известный клавирный концерт Баха - ре минор и, пожалуй, самое любимое произведение рижской публики - Адажио соль минор Томазо Альбинони для органа и струнных.

Вход на концерт за пожертвования.