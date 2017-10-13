14 октября в рамках европейского тура "Follow Me:Kill!", в клубе Melnā Piektdiena выступит метал-группа из Германии Cripper. Концерт в Риге пройдет совместно с латвийскими группами Stagnant Project и Iron Wings.

Коллектив впервые прозвучал в 2005 году в Ганновере, далее дебютировал на словенском фестивале Metalcamp. Это выступление и релиз первого EP послужили началом успешного старта.

На сегодняшний день Cripper выпустили пять альбомов, а шестой альбом вышел 15 сентября. Последний альбом "Follow Me:Kill!", которому посвящен тур, уже успел получить множество хороших отзывов. Положительным является музыкальная разноплановость альбома, его драйв и необычный вокал. Эти качества, определенно, делают альбом нескучным и заслуживающим внимания.

Билеты можно приобрести на портале ticketshop.lv или в кассе клуба.