Стереотипный "плохой парень" с густой чёрной бородой родом из Майами, окружён роскошными женщинами, употребляет дорогие напитки и не расстаётся с золотыми цепями, яркими шубами и чёрными очками – такой образ представит в Риге рэпер Big Russian Boss.

Образ фронтмена был позаимствован у Рика Росса, голос — у Лил Джона, а в целом музыкальный проект задумывался как пародия на американский гангстерский хип-хоп. В отличие от текстов композиций российских рэперов, использующих в песнях одни и те же темы, тексты Big Russian Boss имеют смысл, как в американском рэпе, "музыке чёрных".

Летом 2016 года на YouTube начала выходить программа "Big Russian Boss Show", которую ведет сам Boss и его соратник под псевдонимом Young P&H. Шоу в стиле "интервью" выходят раз в неделю и стабильно набирают больше миллиона просмотров. Ходят слухи, что Шоу поддерживают важные люди из Comedy Club Productions.

В конце прошлого года Big Russian Boss пригласили провести лекцию в МГУ о создании бренда в медиапространстве, где исполнитель раскрывается как честный и искренний человек. Оказалось, что один из главных жизненных принципов Босса – справедливость. Например, в жизни он предпочитает всё делить поровну, как в группе с коллегой Young Pimp, так и в бизнесе.

Выступление Big Russian Boss пройдёт 20 октября в клубе ONE ONE Underground.