29 октября на сцене Большой гильдии с программой "История любви" выступит дуэт из Санкт-Петербурга Анна Ананьина и Алексей Янкойть.

"История любви" – новая работа музыкально-поэтического театра Софьи Маламуд. Латвийский зритель знаком с творчеством режиссера: спектаклем "Ты для меня всегда была чужой" (История любви и нелюбви двух великих поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева) и программами, посвященными творчеству Булата Окуджавы и памяти Анны Герман.

Театр позиционирует искусство, представляющее синтез музыки, поэтического слова и актерской работы. Не исключение и "История любви", в которой прозвучат стихи Е.Евтушенко, Р.Рождественского, В.Тушновой, Ю.Кима и популярные песни о любви М.Таривердиева, Ш.Азнавура, А.Бабаджаняна, Консуэло Веласкес, Раймонда Паулса, Мишеля Леграна и других.

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Анна Ананьина - лауреат и дипломант конкурсов авторской песни, лауреат фестиваля Актерской Песни им. А. Миронова, лауреат международного фестиваля памяти К. И. Шульженко. Она обладает удивительно красивым голосом благородного насыщенного тембра, с легкостью передающим самые разнообразные оттенки звуковой палитры.

Алексей Янкойть - лауреат международных конкурсов, виртуозно владеет игрой на фортепиано и аккордеоне, мастерски импровизирует, является автором множества аранжировок в самых различных жанрах и стилях.