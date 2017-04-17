В Риге выступит главный маэстро шоу "Голос" - джазмен Сергей Жилин

2 июня в Риге в Большой гильдии известный российский джазмен, композитор и пианист Сергей Жилин, фронтмен легендарного "Фонограф Джаз-Бэнд", представит рижанам новую программу "Ритмы Нового Света".

"Ритмы Нового Света" - новая программа главного дирижёра телевизионного проекта "Голос" Сергея Жилина и знаменитого "Фонограф Джаз-Бэнд". Сегодня практически ни один серьёзный телевизионный мегапроект не обходится без их участия. С ними сотрудничают десятки звёзд, и все проекты отличаются поразительным разнообразием и оригинальностью.

Рижанам представится уникальная возможность увидеть выступление одного из лучших джазовых коллективов под руководством маэстро Жилина и двух солисток — Марианны Савои и Ирины Братис, как символичного воплощения двух континентов Нового Света. Настоящий латиноамериканский темперамент Марианны и утончённый вокал Ирины перенесут нас за океан и наш пульс совпадёт с "Ритмами Нового Света".

Эта программа имела большой успех за рубежом: только в Америке было дано более 30 концертов, за время которых "Фонограф Джаз-Бэнд" Сергея Жилина покорил сердца жителей Родины джаза.

Как вспоминает Сергей Жилин, "всё началось тридцать пять лет лет назад - в начале 80-х. Сне, юному пианисту из Центральной музыкальной школы, увлечения которого большей частью ограничивались футболом и вокально-инструментальными ансамблями, посчастливилось попасть на творческий вечер Раймонда Паулса - тогда самого популярного композитора в СССР. Раймонд Паулс выступал вместе с латвийским эстрадно-симфоническим оркестром, и исполнял свою музыку И вдруг Паулс - вместе с пианистом из оркестра - начал играть на двух роялях рэгтаймы. Знаменитые рэгтаймы Скотта Джоплина. Такой музыки я никогда еще не слышал. И именно тогда понял: это - мое!".

"В 2010 году меня вместе с "Фонографом" пригласили выступить на концерте под названием "Два маэстро", в котором должны были исполняться песни Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника, а также инструментальная музыка знаменитого композитора. Перед концертом я побывал в доме у Раймонда в Юрмале, познакомился с его семьей. Мы обговорили все детали оркестрового исполнения и аранжировок. И договорились - сыграть вместе дуэт. На двух роялях! Это было грандиозно!", - сказал Жилин.

На свой юбилейный концерт в московском Крокус—Сити Раймонд Паулс пригласил именно Сергея Жилина с его знаменитым "Фонографом".

Билеты на концерт Жилина в Риге "Ритмы Нового Света" (2 июня в Большой гильдии) можно приобрести в сети Bilešu Serviss и кассе Дома Москвы.

Foto: Сергей Жилин

Foto: Сергей Жилин

Фото - пресс-служба организаторов концерта.