30 октября в Доме Конгрессов пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля "Самоцветы".

Вокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы", основанный в 1971 году Юрием Маликовым, быстро завоевав всесоюзную известность. В репертуаре группы такие произведения как "Мой адрес – Советский Союз", "У деревни Крюково", "Вся жизнь впереди", "Багульник", "Там, за облаками", "Бамовский вальс", "Все, что в жизни есть у меня" и многими другими, напоминает портал balticevents.info.

Список песен коллектива постоянно пополняется работами и дуэтами со звездами не только российской, но и зарубежной эстрады. Так в репертуаре появилось поппури с группой Boney M и знаменитая песня с Тони Эспозито "Калимба де луна".

В группу "Самоцветы" входят солистка коллектива с конца 1975 года Елена Преснякова, Александр Нефедов, Олег Слепцов и Георгий Власенко.