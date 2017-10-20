11 февраля 2018 года в "Арена Рига" с большим концертом выступит группа "Сплин".

В программу "The best" войдут лучшие песни из разных альбомов, начиная с "Пыльной были" и заканчивая "Ключом к шифру".

За годы годы музыкальной карьеры группа выпустила 14 альбомов. Их песни любят за особую лирику и характерную атмосферу. "Выхода нет", "Орбит без сахара", "Линия жизни", "Романс", "Прочь из моей головы" - эти и многие другие хиты сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чартов.

С такой программой группа "Сплин" выступает в Риге впервые. Только хиты, только the best - все избранное и лучшее.