В современной хаус-музыке есть несколько ключевых имен, и Lovebirds это одно из них. После долгих переговоров именитый берлинский продюсер выступит в Риге по приглашению Amber Muse 22 сентября в клубе Secret Garden. На вечеринке также сыграют представители лейбла Taran & Lomov и ZaZzy.

Lovebirds это соло-проект Себастиана Доринга из Берлина. После череды великолепных синглов на влиятельных лейблах Winding Road Records, Freerange, Buzzin Fly, OM records и Liebe*Detail, он оказался в чартах по всему миру с гимном в стиле дип-хаус "Want You In My Soul", записанным со Сти Даунсом в 2012 году.

Среди его больших клубных хитов такие шедевры как "M.U.S.I.C." (на его лейбле с Vincenzo TEARDROP), современная классика "In The Shadows" (на Winding Road) или танцпольная бомба "The Rat" (на Freerange). Говоря о "Want You In My Soul", то с момента издания на YouTube его прослушали почти 5 млн. раз, он стал самым продаваемым синглом на Traxsource в 2011 году, был переиздан с клипом два года назад и до сих пор актуален и звучит во многих хаус-сетах.

Себастиан Доринг не новичок в хаус-музыке. В 1998 году вместе с Тодди Фресе он основал дуэт Kneedeep, который быстро стал одним из основных на сцене, и привел продюсера к большому международному успеху. Дуэт ремикшировал Jamiroquai, Bob Sinclair, David Morales, Brandy и в 2002 получил награду как лучший ремиксер на German Dance Awards. Его "Nassau Rules" стал треком года по версии DJ magazine, а ремикс гимна Afro Medusa "Pasilda" сформировал жанр лэтин-хауса.

Вечеринка с участием Lovebirds 22 сентября начнется в 23:00 в клубе Secret Garden. Билеты можно приобрести в предварительной продаже по цене 5-7 евро. На входе - 10 евро, при наличии билетов после предварительной продажи.