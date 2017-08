12 августа лейбл Amber Muse проведет следующую вечеринку Das Boot на корабле "Vecrīga". Ее посетители смогут увидеть за пультом и микрофоном живую легенду хаус-музыки Роберта Оуэнса из Чикаго. Вместе с хедлайнером сыграют и организаторы мероприятия Taran & Lomov, а также Dope from Above.

Трудно переоценить вклад Роберта Оуэнса (Robert Owens) в хаус-музыку. На сцене есть несколько женщин-вокалисток, много сделавших для жанра, но именно Оуэнса называют одним из главных голосов жанра: его вокал слышен на классических треках "I'll Be Your Friend", "Bring Down the Walls", "I'm Strong", "Tears" и многих других. Имя Роберта ассоциируется с электронной музыкой в целом, но первые и особо запомнившиеся работы принадлежат периоду золотой эры чикагского хауса 1980-х. Тогда он начал работать с пионером жанра Ларри Хёрдом, а затем с другими классиками Фрэнки Наклсом, Дэвидом Моралесом и Сатоси Томи. Стилистически Оуэнс не ограничивается прямым битом: он не раз записывался с драм-энд-бейс, хип-хоп, и брейкс-артистами Photek, Coldcut, Icicle. На вечеринке в Риге он сыграет диджейский сет и исполнит несколько своих песен.

Вечеринка Das Boot продлится с 22:00 до 02:30. Отплытие от причала в 22:30, рейс без остановок. Корабль Vecrīga пришвартован у Каменного моста (напротив RTU).

Предварительная продажа билетов онлайн по 7-13 € или на корабле Vecrīga (от 10 €), тел. для справок: +371 29 896 138. На входе (при наличии свободных мест) – билеты по 15 €. Вместимость корабля: 150 человек.