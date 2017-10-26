2 ноября в 19:00 в Риге в камерном зале квартала ВЭФ в рамках серии концертов "VILENSKY LIVE" выступит один из самых ярких виолончелистов современности Руслан Виленский (Германия, Латвия).

В программе концерта прозвучит музыка Астора Пьяццолла, Пабло Зиглера, Егберто Гисмонти, Кике Синези, Кати Суриковой.

Игру Виленского отличают тонкий вкус и чувство стиля, искренность и эмоциональность. Музыкант играл на лучших площадках мира, включая Концертгебау в Амстердаме, Берлинской филармонии, Берлинском Концертхаусе, знаменитой "Старой Опере" Франкфурта-на-Майне, в концертном зале Бервальдхаллен в Стокгольме, в легендарном джаз-клубе "Монмартр" в Копенгагене.

Одновременно с успешной карьерой классического музыканта, Руслан Виленский создал и продюсирует музыкальные международные проекты, такие как PABLO ZIEGLER MEETS RUSLAN VILENSKY с легендой "Танго Нуэво" маэстро Пабло Зиглером, DUO SINESI & VILENSKY с выдающимся аргентинским гитаристом Кике Синези, DUO RUSSO & VILENSKY с известным бандонионистом и композитором Паоло Руссо. Играет на уникальном инструменте итальянского мастера 18-го века.

К Руслану на сцене присоединятся латвийские музыканты: Алексей Бахир (скрипкa), Катрина Росущан (скрипкa), Элина Андрианова (альт), Янис Ринкулис (виолончель), Станислав Юдин (контрабас).

VILENSKY LIVE – это серии концертов высококачественной музыки в Латвии. В рамках концертной серии уже успели выступить обладатель премии "Грэмми", легенда "Танго Нуэво" Пабло Зиглер, выдающийся итальянский бандонеонист и композитор Паоло Руссо, обладатель премии "Латинской Грэмми" гитарист Кике Синези, известная джазовая пианистка Катя Сурикова.

Билеты можно приобрести в кассах "Biļešu serviss" и сайте bilesuserviss.lv.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.