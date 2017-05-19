19 мая в рижском клубе Melnā Piektdiena самый "социальный" российский рэпер Noize MC и представит свой новый альбом "Царь горы".

Noize MC - главный российский рок- и рэп-исполнитель, голос и кумир поколения нулевых, обладающий уникальным талантом фристайлера. Первый же клип "Песня для радио" на композицию из сольного репертуара Ивана Алексеева, был снят на бюджет главного приза за победу в "Urban Sound" и впервые взят в ротацию на телеканал "МУЗ-ТВ". Эта песня и по сей день популярна на радиостанциях России.

За время становления группа записала более 150 песен, которые быстро распространились в сети и отозвались положительным фидбэком в интернет-сообществе. Первый же альбом "The Greatest Hits vol.1" принес группе Noize MC успех и признание миллионов слушателей по всей России.

На сегодняшний день у Noize MC уже 7 студийныхи 5 концертных альбомов, более 40 клипов и целое поколение преданных поклонников, которые внимательно и с нетерпением ждут новых песен и любых актов от своего кумира.

Noize MC создал свой индивидуальный музыкальный почерк. Именно Noize MC стал главным специалистом по резонансным трекам, благодаря чему попал в топ запрашиваемых персон в поисковике Яндекс, в рейтинг "50 звезд" журнала "Forbes" и стал одним из самых авторитетных лиц России 2010, по мнению журнала "Русский Репортер".

За 11 лет существования проекта Noize MC неоднократно получал главные премии и награды от телеканалов A-One, Дождь, MTV, Муз-ТВ, несколько лет подряд был удостоен номинации Артемии Троицкого в его авторской премии "Степной волк".

На счету группы более 20 успешных проектов с другими популярными артистами: Вася Васин (гр. "Кирпичи"), Влади (гр. "Каста"), Чача (гр. "Наив"), гр. "Тараканы", Ёлка, Вера Полозкова, Маша Макарова (гр. "Маша и Медведи"), Миша Козырев, Astronautulis (USA), RUN DMC (USA) и другие.

Фронтмен группы исполняет свои песни не только на русском, но и на английском языке, снимается в кино в главной роли, играет в 3D-мюзикле и пишет для этих проектов заглавные саундтреки.

Noize MC опережает его на полкорпуса, внедряя новые технологии в свое творчество: так, еще в 2012 году был снят клип в 360 градусов на песню с символичным названием "Yes Future!", и только в 2015 году youtube стал поддерживать функцию панорамного просмотра, что позволило дать этой видеоработе вторую жизнь.

Начало концерта в 20.00. Билеты на концерт можно приобрести на портале ticketshop.lv.