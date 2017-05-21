Известность пришла к Михайлову после попадания в ротацию на радиостанции песни «Без тебя», в дальнейшем вошедшей в первый успешный в карьере релиз артиста. После этого популярность исполнителя стремительно развивается. Он записывает несколько успешных альбомов и выступает на самых больших площадках России, в том числе на сцене Государственного Кремлевского дворца, где представил в 2008-ом году альбом «Все для тебя». После этого презентации альбомов на кремлевской сцене стали ежегодной традицией.

На счету у певца несколько совместных работ с популярными артистами, такими как певица Зара, Елена Север, рэпер Джиган и многими другими. Стас Михайлов является неоднократным обладателем музыкальных премий и обладателем звания заслуженного артиста России.

В Риге на концерте публика услышит наиболее известные композиции, а также несколько новых песен.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.