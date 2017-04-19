В Риге выступит участник проекта "Голос" Антон Беляев и его группа Therr Maitz

14 ноября в рижском Доме Конгрессов выступит группа Therr Maitz - одна из главных сенсаций в российской музыке за последние несколько лет. Основатель и лидер группы - Антон Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта "Голос" на Первом канале.

Беляев ломает все штампы российского шоу-бизнеса: история Therr Maitz убедительно доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.

На счету Therr Maitz - успешные выступления на топовых площадках и крупнейших фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и за рубежом, бельшое количество публикаций в СМИ, эфиры на рейтинговых радиостанциях и телеканалах России. Немаловажно и то, что при всех своих достижениях, Therr Maitz как были, так и остаются независимой группой.

Свой первый пятилетний юбилей коллектив отметил в статусе лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music, а также победителя в номинации "Лучший российский артист" премии MTV Europe Music Awards-2016.

Антон Беляев всегда отличался перфекционизмом. Это значит, что зрителей на концертах Therr Maitz всегда ожидает отличное качество звука и самоотдача музыкантов. Кроме того, коллектив, по заведенной традиции, исполнит ряд новых, еще неизданных песен. Уникальная возможность познакомиться со свежим материалом - еще один весомый аргумент посетить выступление группы в Риге.

Билеты на концерт в Риге Беляева и группы Therr Maitz можно приобрести в кассах и на сайте Bilesu serviss.

Foto: Therr Maitz

Foto: Антон Беляев

Foto: Антон Беляев



Фото - пресс-служба организаторов концерта.