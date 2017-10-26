В Риге выступит виолончелист Руслан Виленский

Foto: Виленский 2 ноября в 19:00 в Риге в камерном зале квартала ВЭФ в рамках серии концертов "VILENSKY LIVE" выступит виолончелист Руслан Виленский (Германия, Латвия). В программе концерта прозвучит музыка Астора Пьяццолла, Пабло Зиглера, Егберто Гисмонти, Кике Синези, Кати Суриковой. К Руслану на сцене присоединятся латвийские музыканты: Алексей Бахир (скрипкa), Катрина Росущан (скрипкa), Элина Андрианова (альт), Янис Ринкулис (виолончель), Станислав Юдин (контрабас). Vilensky Live – это серия концертов, в рамках которой в Риге уже выступили обладатель премии Grammy Пабло Зиглер, выдающийся итальянский бандонеонист и композитор Паоло Руссо, обладатель Latin Grammy гитарист Кике Синези, известная джазовая пианистка Катя Сурикова. Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu serviss.

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