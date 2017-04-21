В Риге выступит звезда шоу "Голос" Александр Панайотов

28 ноября в Риге на сцене Дома Конгрессов с программой "Непобедимый" выступит один из лучших молодых российских музыкантов, талантливый артист, певец и композитор Александр Панайотов.

Александр обладает уникальными вокальными данными. Он - мастер вокальной импровизации, один из лучших молодых голосов страны. Артист работает в разных музыкальных жанрах. В его репертуаре преобладает поп-музыка, Панайотов также исполняет и пишет музыку в стиле соул, R'n'B, танцевальную клубную музыку, джаз и лаунж.

Александр Панайотов достаточно хорошо известен в России, имеет большой сценический опыт - более 14 лет на сцене. В творческой копилке артиста три студийных альбома, десятки видеоклипов, громкие хиты и активная гастрольная жизнь. Среди самых грандиозных площадок, на которых приходилось выступать Александру - Зал Делегаций Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где он дал концерт в честь 70-летия окончания Второй Мировой войны в сопровождении легендарного джазового оркестра Олега Лундстрема.

Осенью 2016 года музыкант феерично напомнил о себе в эфире главного музыкального шоу страны "Голос". Российские СМИ его окрестили "сенсацией шоу Голос". Артист блестяще выступал на протяжении всего проекта, стал финалистом от команды Григория Лепса и занял второе место.

Предыдущее сольное шоу Панайотова "ALL IN" не оставило равнодушными ни поклонников Александра, ни коллег по сцене. 8 марта масштабным концертом в московском "Crocus City Hall" начался большой тур Александра Панайотова. Новая шоу-программа называется "Непобедимый" по названию нашумевшего одноимённого сингла.

Артист исполнит разнообразную программу, которая включает треки из трёх его альбомов, композиции из проекта "Голос", а также премьеры свежих синглов. Живой звук, масштабный состав музыкантов, видео-инсталляции, неповторимый вокал, премьеры треков - все это ждёт Вас в рижском Доме Конгрессов 28 ноября. Кроме того, 29 ноября Александр Панайотов выступит концертном зале "GORS" (Резекне).

Foto: Александр Панайотов

Фото - пресс-служба организаторов концерта.