15 мая в Малой гильдии выступят скрипач Сергей Догадин и пианист Глеб Королев.

Дуэт концертировал в Шанхайской филармонии, в Tonhalle в Цюрихе, в Бонне и в других известных залах, а теперь будет давать концерт и в Риге. В программе прозвучат произведения М.Равеля, Ц.Франка, И.Стравинского и А.Розенблата.

Сергей Догадин – победитель десяти престижных международных конкурсов, в числе которых Международный конкурс им.П.И.Чайковского, Международный конкурс им. Паганини, Международный скрипичный конкурс им. Йозефа Йоахима и др. Был удостоен чести играть на инструментах Никколо Паганини, в настоящее время играет на скрипке итальянского мастера Джованни Батиста Гваданини (1765 г.), которую смогут услышать и рижане. Инструмент предоставлен немецким фондом Fritz Behrens Stiftung. Продолжает стажировку в классе профессора Бориса Кушнира в Венской консерватории. С 2017 года Сергей Догадин является приглашенным профессором в Liangzhu International Arts Academy (Китай).

Глеб Королев – гастролировал с сольными концертами в Японии, Канаде, США, Франции, Швейцарии, Люксембурге, Бельгии, Италии и др., а также принимал участие во многих известных фестивалях. Начал заниматься на фортепиано под руководством педагога Аниты Паже в школе им. Э. Дарзиня в Риге. Продолжил обучениe в классе Тамары Колосс в Центральной музыкальной школе при Московской Государственной Консерватории им. П.И.Чайковского. После чего был принят в академию музыки Mozarteum в Зальцбурге в класс Павла Гилилова. Параллельно продолжает обучение в Высшей школе музыки города Кельна в классе Клаудио Мартинеза Менера. Победитель Международного конкурса пианистов Piano Podium в Steinway-Haus в Мюнхене (Германия) и Международного конкурса камерной музыки Chamber Music Competition в Вероне (Италия).

Билеты модно приобрести в кассах сети Biļešu paradīze.