18 августа в Рижском Доме конгрессов впервые выступят участники популярного телешоу "Импровизация" российского телеканала ТНТ.

Главной особенностью программы является отсутствие сценария – все, что видят зрители, является полной неожиданностью, в том числе и для самих участников.

Foto: Publicitātes foto

Прежде, чем попасть на телеэкраны, импровизаторы Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун несколько лет совершенствовали этот формат на клубных вечеринках.

Foto: Publicitātes foto

"Комедия импровизации — весьма распространенный формат в Европе, в Америке. В каждом вузе, в каждой школе есть импровизационная команда. При этом это традиционный жанр, он уходит корнями в итальянский театр масок", — отмечает в своих интервью креативный продюсер и ведущий сценической адаптации шоу Стас Шеминов.

Foto: Publicitātes foto

В ходе программы четыре постоянных участника должны будут оказаться в самых странных ситуациях и решить их с юмором. Разобраться в этом порой бывает не так просто. Особенно, когда ведущий заявляет, что на "похоронах фокусника дизайнер из СССР продавал людей в интернет-магазине" или в "больнице для супергероев профессиональный предатель организовал банду из работников цирка". Парни примеряют на себя смешные и абсурдные образы : человек-смартфон, дрессировщик комаров, риэлтор из каменного века, пират-стендапер, стеснительный расист и другие.

Билеты в продаже в кассах Biļešu Serviss.