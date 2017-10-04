31 января 2018 года в Риге в Доме конгрессов с программой "Без фильтров" впервые выступит MBAND - основанный Константином Меладзе бой-бэнд.

Эти трое парней стремительным вихрем ворвались в музыкальные чарты, "взорвав" хит-парады и быстро покорив сердца девушек. Их первый сингл - "Она вернется" - стал одной из самых ротируемых песен в России, а дебютный клип собрал более 70 миллионов просмотров.

Группа MBAND была создана после финала шоу "Хочу к Меладзе". Ее состав стал результатом борьбы, длившейся три месяца и собравшей 10 тысяч молодых ребят из десятков стран. На счету этой молодой, но уже супер-популярной группы много наград: "Золотой граммофон", "Песня года", "Премия RU.TV", премия "MTV Europe Music Awards" в номинации "Лучший российский артист" и другие.

Но, пожалуй, самая важная награда — это то, что MBAND быстро удалось покорить сердца тысяч девушек. Это не удивительно, ведь участники коллектива - собирательный образ идеального представителя сильного пола. Песни бой-бэнда о светлой и чистой любви прочно обосновались в трек-листах поклонниц, а фото с хэштегом #поколениеМ заполнили социальные сети. Песни музыкантам пишет Константин Меладзе, иногда в соавторстве с участниками коллектива.

В альбоме "Без фильтров" собраны лучшие синглы группы, но есть и несколько премьер. В этих песнях все самые актуальные молодежные темы — лайки, инстаграм, хештеги. В альбом также вошла всеми любимая песня "Сделай это прямо сейчас", известная в исполнении Валерия Меладзе, которую MBAND перепели в честь юбилея артиста.

В 2016 году в российский кино-прокат вышел фильм MBAND под названием "Все исправить", в котором снялся и Николай Басков. В декабре 2016-го года группа презентовала клип на песню "Балерина", которая вошла в саундтрек русского дубляжа французского одноименного мультипликационного фильма. Коллектив активно участвует и в социальных проектах. Например, был выпущен музыкальный проект ко Дню защиты детей, в котором принимали участие дети из детских домов.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.