4 октября в Риге на сцене Дома конгрессов выступит популярная российская группа "Непара" с программой "Еще одна жизнь".

Группа "Непара" - это вокалисты Александр Шоуа и Виктория Талышинская, коллектив профессиональных музыкантов и талантливые бэк-вокалисты.

После небольшого перерыва в выступлениях дуэт "Непара" объявила о возобновлении творческого сотрудничества и начале гастрольного тура с программой "Ещё одна Жизнь". Концертная программа нового тура составлена с учетом пожеланий зрителей. В концерте прозвучат хиты группы и лучших песни о любви и романтике.

3 октября в рамках первого за несколько лет тура по странам Балтии группа "Непара" выступит в Таллине в Центре Русской культуры (3 октября) и в Риге в Доме конгрессов (4 октября).

Фото - пресс-служба организаторов концерта.