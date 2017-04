Иеока (Iyeoka) выступит с концертом 27 апреля в Риге, в зале Splendid palace.

Иеока – певица, лирические и вокальные таланты которой напоминают исполнение Нины Симон, Шаде, Лорин Хилл и Эми Уайнхаус.

Иеока начала музыкальную карьеру, основав группу The Rock by Funk Tribe, объединение музыкантов, благодаря которому она могла объединить свои стихи со стилями джаз, блюз, фанк и госпел. Она выпустила первый полноценный сольный альбом Black and Blues в 2004 году и затем начала выступать.

В 2008 году Иеока участвовала в записи кавер-версии песни Desire легендарной группы U2, и эта композиция была включена в альбом кавер-версий U2 под названием In The Name Of Love: Africa Celebrates U2.

В 2014 году Иеока выпустила свой альбом "Say Yes – Evolved", адаптацию своего успешного альбома "Say Yes", в которую вошли девять песен и два стихотворения. Еще до релиза альбома первая его песня The Yellow Brick Road Song была включена в эпизод нового сериала компании HBO под названием How To Make It In America и стала официальной заставкой шоу компании USA Network под названием Fairly Legal.

Самое популярное видео Иеоки - Simply Falling - набрало более 48 миллионов просмотров.

Билеты на концерт в Риге можно приобрести в кассах Biļešu serviss.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.