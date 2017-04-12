17 апреля в Ригу после трехлетнего перерыва возвращается известный гитарист Доминик Миллер со своей новой, очень личной концертной программой "Безмолвный свет" (Silent Light). Концерт состоится в Большой гильдии.

У рижан будет весьма редкая возможность услышать сольное выступление Доминика Миллера: большую часть года он проводит как гитарист-аккомпаниатор Стинга и других суперзвезд современной музыки.

Альбомы Доминика Миллера никогда не повторяются, каждый полностью отличается от других. Неизменным остается только его непревзойденное мастерство игры на классической акустической или электрической гитаре, сочинения и аранжировки композиций. Певец Пол Саймон назвал гитарную игру Миллера "красивым прикосновением, где одновременно ощущаются джаз и английский фолк".

На этот раз вместе с Домиником Миллером мы услышим в Риге бас-гитариста Николаса Фишмана и виртуоза перкуссии и игры на ударных инструментах Майлза Кристиана Боулда.

В новом альбоме Миллера "Безмолвный свет", одновременно ставшем его дебютной записью в знаменитой студии ECM, слышны отголоски всей его жизни: мощное латиноамериканское влияние, ноты парижской музыки начала ХХ века, некоторые композиции вызывают в памяти кельтские мелодии или инструментальные вариации на темы известных баллад Стинга.

Доминик Миллер уже многие годы является правой рукой Стинга в гитарной игре и соавтором нескольких мировых хитов, например, "Shape of My Heart". Миллер признает, что на него сильно повлиял композиторский стиль Стинга.

Название "Безмолвный свет" диск позаимствовал у одноименного фильма мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса. Именно фильм послужил катализатором для настроя альбома, который можно охарактеризовать словами: простота, ясность и чистота.

Стинг охарактеризовал "Безмолвный свет" и исполнительский стиль Доминика Миллера так: "Когда Доминик играет на гитаре, он творит наполненный красками и эмоциями спектр. Архитектура его звука построена из тишины и ее резонанса. Его музыка возносит дух в высшую сферу".

Доминик Миллер о себе говорит: "Я – музыкант. Гитара – это инструмент, который я для себя выбрал. Я не верю, что мои успехи или триумфы должны измеряться тем, с кем мне довелось играть вместе, или тем, какое количество альбомов было продано. Именно поэтому я пишу свою собственную биографию. Я совершил какие-то вещи в своей карьере, некоторыми из них я горд, а некоторыми – нет. Но ни о том ни о другом я не сожалею".

Миллер родился в Буэнос-Айресе в семье американского отца и ирландской матери. В школу ходил в США (Висконсин), с 18 лет живет в Лондоне. У него шестеро детей.

Билеты на концерт Доминика Миллера в Риге можно приобрести в кассах Biļešu serviss.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.