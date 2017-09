29 сентября в рижском клубе Melnā Piektdiena выступит известный коллектив Arch Enemy.

Группа Arch Enemy имеет на своем счету десяток успешных студийных альбомов, распроданные мировые турне и статус одной из самых популярных и уникальных групп в современной экстремальной музыке.

Коллектив был основан в 1995 году гитаристом Майком Эмоттом (ex-Carcass), желавшим найти наилучшую музыкальную формулу из мелодичности и брутальности. Эксперимент оказался удачен. Популярность группы неуклонно росла, состав команды неоднократно менялся, однако поистине мировая слава к Arch Enemy пришла в 2001 году - именно тогда в ее составе появилась харизматичная вокалистка Ангела Госсов.

С тех пор необычное сочетание мелодичности, тяжелого гитарного звучания с агрессивным женским вокалом стало визитной карточкой группы, а сама Госсов - секс-символом метал-сцены.

Но вокалистка, посвятившая проекту 13 лет своей жизни и записавшая с коллективом 6 альбомов, приняла решение продолжить сотрудничать с группой уже в качестве менеджера. Сразу же была объявлена и замена Госсов - ею стала молодая вокалистка Алисса Уайт-Глаз, известная по работе в The Agonist. Альбом "War Eternal" (2014) стал дебютным для Алиссы, Ригу группа посетит в рамках поддержки нового концертного альбома "As the Stages Burn!", который вышел в марте этого года.

Билеты на концерт уже доступны на портале ticketshop.lv. Цена - от 20 евро. Начало концерта в 20.00.